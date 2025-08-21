Мошенники начали обманывать россиян от имени партнеров маркетплейсов

Злоумышленники активно ищут людей, интересующихся дистанционной подработкой, и предлагают им выполнять различные задания за деньги

Фото: Максим Платонов

Россиян предупредили о мошенниках, которые предлагают «простую подработку» от имени партнеров маркетплейсов. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил RT на русском, что злоумышленники активно ищут людей, интересующихся дистанционной подработкой, и предлагают им выполнять различные задания за деньги.

По его словам, начальные задания могут включать проставку лайков или написание отзывов о товарах.

— На первых порах действительно выплачивается 100—300 рублей, чтобы вызвать доверие, — уточнил Зыков.

Однако, по мере развития ситуации, мошенники начинают требовать депозит для выполнения более дорогих заказов, обещая возврат средств.

— Но деньги исчезают, а кураторы блокируют контакт, — добавил эксперт.

Напомним, что ЦБ назвал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. С 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников.

Анастасия Фартыгина