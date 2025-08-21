ЦБ назвал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

С 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников

Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, на которые банки будут обращать особое внимание с 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Согласно сообщению, с 1 сентября банки, выпустившие платежные карты клиентам, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников и не совершает ли операцию мошенник вместо него.

ЦБ выделяет следующие признаки мошенничества:

Нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата).

Запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом (не с карты, а по QR-коду).

Изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции.

Рост количества SMS с новых номеров.

Снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа.

Увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

Перевод человеком на свой счет более 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке.

Получение информации (в том числе от операторов связи) об изменении характеристик телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.

— Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это SMS или push-уведомление, — сообщает ЦБ.

