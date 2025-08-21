Новости недвижимости

Лизинг-Трейд делится экспертизой с игроками строительной отрасли

17:17, 21.08.2025

Лизинг может стать эффективным инструментом развития рынка жилья

Фото: Динар Фатыхов

12 августа 2025 года Розалия Миндарова, руководитель отдела лизинга недвижимости Лизинг-Трейд, приняла участие в круглом столе, посвящённом ключевым трендам рынка жилой недвижимости, новым законодательным инициативам и возможностям лизинга как инструмента реализации объектов девелоперами.

Она рассказала о практических подходах к лизингу жилой недвижимости и о том, как девелоперы могут использовать этот инструмент для эффективной продажи и управления своими объектами.

— Лизинг жилой недвижимости открывает новые возможности для девелоперов, позволяя реализовать объекты быстрее и гибко управлять портфелем недвижимости, — заявила эксперт.

Обсуждение показало, как лизинг может стать эффективным инструментом развития рынка жилья и помогать компаниям находить оптимальные решения для реализации своих проектов.

