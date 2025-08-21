В Нижегородской области возбудили первое уголовное дело о дропперстве

Мужчина в поселке Тоншаево убедил свою 16-ю знакомую передать ему логин и пароль от ее электронного кошелька. В течение 3 дней он проводил операции с ее счетом

Фото: Артем Дергунов

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о дропперстве — новом виде мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, пишет ИА «Время Н».

Согласно информации, восемнадцатилетний юноша в поселке Тоншаево убедил свою шестнадцатилетнюю знакомую передать ему логин и пароль от ее электронного кошелька. В течение трех дней он проводил операции с ее счетом.

Правоохранители уточнили: «Мужчина был сообщником в схеме мошенничества, который, используя чужой счет, получал похищенные преступниками у граждан денежные средства, а далее переводил на счета, указанные сообщниками, с которыми общался в онлайн-формате».

Кроме того, подозреваемый знал о незаконной деятельности и получал 1% от переведенных сумм в качестве вознаграждения. Обстоятельства дела продолжают выясняться.

Анастасия Фартыгина