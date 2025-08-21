«Нефтехимик» обменял сына бывшего тренера команды в «Адмирал»

Владислав — воспитанник саратовского клуба «Кристалл». В своей карьере в КХЛ он провел 160 матчей, в которых набрал 30 очков (6 голов и 24 передачи)

Защитник Владислав Леонтьев подписал контракт с хоккейным клубом «Адмирал», перейдя из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Новый контракт рассчитан на один сезон и имеет односторонний характер.

Владислав — воспитанник саратовского клуба «Кристалл». В своей карьере в КХЛ он провел 160 матчей, в которых набрал 30 очков (6 голов и 24 передачи) и имеет показатель полезности +1.

Анастасия Фартыгина