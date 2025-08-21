Минниханов: дорожный каркас Татарстана значительно укрепился, пассажиропоток аэропортов вырос на 40%

В этом году в Татарстане планируется построить и отремонтировать более 1,5 тысячи километров дорог

За последние годы в Татарстане значительно укрепился дорожный каркас, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил ввод в эксплуатацию таких крупных объектов, как трасса М-12, обход городов Нижнекамск и Набережные Челны с мостом через Каму, а также дорога Алексеевское — Альметьевск.

В этом году в Татарстане планируется построить и отремонтировать более 1,5 тысячи километров дорог, что позволит улучшить транспортную доступность и безопасность в регионе.

Минниханов также отметил положительную динамику в развитии авиационной отрасли. За последние 5 лет республика увеличила количество перевезенных авиатранспортом пассажиров на 40%. В аэропорту Казани построен новый перрон, а в настоящее время ведется строительство нового терминала, рассчитанного на обслуживание почти 6 млн пассажиров. Эти меры направлены на повышение пропускной способности аэропорта и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Рената Валеева