Российские объекты здравоохранения оборудуют защитой от беспилотников
Мера коснется объектов первой категории
Объекты здравоохранения в России, отнесенные к первой категории опасности, будут оснащены средствами защиты от БПЛА. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано РИА «Новости».
Согласно документу, мера коснется объектов первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируется более 1 тысячи пострадавших, а максимальный материальный ущерб превысит 100 млн рублей. Эти объекты будут оборудованы специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.
Потенциально опасные участки и критические элементы объектов также будут оснащены инженерно-техническими средствами противодействия применению БПЛА. Для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, а также организованы тренировки.
Организации здравоохранения также наладят взаимодействие с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможных последствий.
Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 54 беспилотника над регионами России.
