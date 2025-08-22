Российские объекты здравоохранения оборудуют защитой от беспилотников

Мера коснется объектов первой категории

Фото: Артем Дергунов

Объекты здравоохранения в России, отнесенные к первой категории опасности, будут оснащены средствами защиты от БПЛА. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано РИА «Новости».

Согласно документу, мера коснется объектов первой категории, где в результате совершения теракта прогнозируется более 1 тысячи пострадавших, а максимальный материальный ущерб превысит 100 млн рублей. Эти объекты будут оборудованы специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Потенциально опасные участки и критические элементы объектов также будут оснащены инженерно-техническими средствами противодействия применению БПЛА. Для работников будет разработан алгоритм действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении теракта с применением беспилотных аппаратов, а также организованы тренировки.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Организации здравоохранения также наладят взаимодействие с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС для ликвидации угрозы нападения на территорию беспилотников и минимизации возможных последствий.

Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, предусматривается установка непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 54 беспилотника над регионами России.

Рената Валеева