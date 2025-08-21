Российские ПВО уничтожили 294 украинских беспилотника за сутки
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и ракетным комплексам Вооруженных сил Украины
Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 294 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.
Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и ракетным комплексам Вооруженных сил Украины.
Силы ПВО за ночь сбили 49 беспилотников над регионами России.
