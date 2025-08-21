Новости общества

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Hi-Fi, «Демо» и Нурминский выступят на Дне республики и 90-летии Высокогорского района

12:46, 21.08.2025

Праздничное мероприятие состоится 29 августа в парке «Заказанье»

Фото: скриншот со страницы ВК Нурминский

Жителей и гостей Высокогорского района ждет праздничный концерт, приуроченный ко Дню Республики Татарстан и 90-летию района. Об этом сообщил глава района Равиль Хисамутдинов.

— На сцену выйдут высокогорские таланты, а также приглашенные артисты — легендарные группы Hi-Fi и «Демо», чьи хиты знает и любит не одно поколение жителей нашего района. Также перед высокогорцами выступят татарстанское трио ABIEM Project и популярный рэп-исполнитель Нурминский, — рассказал Равиль Хисамутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Праздничное мероприятие состоится 29 августа в парке «Заказанье».

Хедлайнером концерта в честь Дня республики и Дня Казани 30 августа станет Татьяна Буланова.

Рената Валеева

Общество Татарстан

