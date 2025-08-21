В Татарстане открылись четыре новых крытых футбольных манежа

В 2026 году планируется открытие аналогичных объектов в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах республики

В Арском, Кукморском, Менделеевском и Бавлинском районах Татарстана открылись четыре новых крытых футбольных манежа. Церемония открытия в онлайн-формате прошла сегодня в рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин поздравил спортсменов с открытием новых объектов.

— Внимание руководства республики к процессу развития спортивной отрасли — это важно, потому что это здоровье нации. Поздравляю спортсменов! Желаю успехов, удачи и всего самого доброго, — цитирует Файзуллина пресс-служба.

Новые спортивные объекты построены в рамках республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок по инициативе руководства региона. Каждый манеж включает в себя футбольное поле, две раздевалки с душевыми, тренерскую комнату, зону ожидания, медицинский кабинет, помещения охранно-пожарного поста и хранения спортивного инвентаря. Объекты полностью оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что программа строительства манежей успешно реализуется в республике не первый год. «Ежегодно мы открываем 4 подобных объекта по всей республике, предоставляя возможность в первую очередь молодому поколению круглогодично заниматься любимым видом спорта», — подчеркнул он.

С 2013 года в рамках программы построено 24 крытых футбольных манежа с каркасно-тентовым покрытием. В 2026 году планируется открытие аналогичных объектов в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах республики.

Напомним, что десятый всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» проходит в Казани с 19 по 21 августа.

Рената Валеева