Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме о развитии малых городов

Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». В аэропорту его встретили полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

На форуме будут объявлены победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума с темой «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Также запланирована встреча Мишустина с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Рената Валеева