Новости общества

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме о развитии малых городов

11:24, 21.08.2025

Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума

Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме о развитии малых городов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Казань для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». В аэропорту его встретили полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

На форуме будут объявлены победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

скриншот из видео с телеграм-канала "ГАЛИМОВА"

Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума с темой «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Также запланирована встреча Мишустина с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также