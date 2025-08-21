Мишустин посетит Казань для участия в форуме развития малых городов
В предыдущие годы он посетил Калугу (2024), Владивосток (2023), Тамбов (2022) и Нижний Новгород (2021)
Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня совершит рабочую поездку в Казань, где примет участие в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума с темой «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Также запланирована встреча Мишустина с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
В поездке главу правительства будут сопровождать вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Михаил Мишустин принимает участие в форуме ежегодно. В предыдущие годы он посетил Калугу (2024), Владивосток (2023), Тамбов (2022) и Нижний Новгород (2021).
