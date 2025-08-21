Новости общества

Общество

Мишустин посетит Казань для участия в форуме развития малых городов

08:35, 21.08.2025

В предыдущие годы он посетил Калугу (2024), Владивосток (2023), Тамбов (2022) и Нижний Новгород (2021)

Фото: взято с сайта government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня совершит рабочую поездку в Казань, где примет участие в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума с темой «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Также запланирована встреча Мишустина с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В поездке главу правительства будут сопровождать вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Михаил Мишустин принимает участие в форуме ежегодно. В предыдущие годы он посетил Калугу (2024), Владивосток (2023), Тамбов (2022) и Нижний Новгород (2021).

Рената Валеева

Общество Татарстан

