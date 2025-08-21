Мошенники создали фейковый сайт «президента России» для кражи денег россиян

Фейковый госпроект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мошенники используют новую схему обмана, создав поддельный «официальный сайт президента Российской Федерации» с информацией о якобы запущенной государственной платформе для заработка. Цель злоумышленников — завлечь россиян и украсть их деньги. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании F6, специализирующейся на технологиях борьбы с киберпреступностью.

— Компания F6 зафиксировала новую тактику мошенников для привлечения потенциальных жертв в схемы инвестскама. Под видом официального сайта главы государства злоумышленники создали фейковый ресурс, на котором разместили ложную информацию о запуске госплатформы для заработка граждан, — заявили в компании.

Фейковый госпроект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю. Сайт содержит окно для ввода контактных данных, ложные сообщения о выплатах и поддельные отзывы. Эксперты F6 отмечают, что дизайн рассчитан на пользователей, незнакомых с официальными сайтами органов власти.

Для привлечения жертв мошенники размещают рекламу на различных онлайн-платформах, продвигают страницу через поисковую выдачу и распространяют ссылки через спам-письма. В F6 подчеркнули, что российские поисковые системы не индексируют данный сайт-приманку.



Специалисты F6 настоятельно рекомендуют доверять только проверенным источникам информации, внимательно проверять домены посещаемых сайтов, не переходить по ссылкам от незнакомцев и ни в коем случае не сообщать персональные данные, данные банковских карт, коды и пароли из SMS.

Напомним, что прокуратура Татарстана предупредила жителей о новой волне СМС-рассылок, содержащих вредоносное программное обеспечение Mamont с расширением .apk.

Рената Валеева