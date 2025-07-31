Прокуратура Татарстана предупредила о новой волне СМС-рассылок с вредоносным ПО

Мошенники отправляют СМС-сообщения с заманчивыми фразами, такими как «Посмотри, тут на фото ты» или «Это ты на видео?»

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана предупредила жителей о новой волне СМС-рассылок, содержащих вредоносное программное обеспечение Mamont с расширением .apk. Мошенники используют обманные сообщения, чтобы заставить пользователей установить опасную программу на свои устройства.

— Фиксируются факты рассылки вредоносного программного обеспечения Mamont с расширением .apk через СМС-сообщения, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Схема обмана выглядит следующим образом: мошенники отправляют СМС-сообщения с заманчивыми фразами, такими как «Посмотри, тут на фото ты» или «Это ты на видео?». При переходе по ссылке, содержащейся в сообщении, пользователю предлагается скачать и установить файл с расширением .apk.

Вредоносная программа Mamont способна перехватывать уведомления, читать СМС-сообщения, похищать фотографии из галереи устройства и массово рассылать вредоносный контент по контактам жертвы.



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Рената Валеева