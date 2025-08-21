В Казани автобус №109с начнет останавливаться у Мусульманского кладбища

Сезонные садоводческие маршруты в Казани продолжат работу до 1 ноября

Фото: Максим Платонов

С 23 августа на маршруте сезонного автобуса №109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье» появится новая остановка — «Мусульманское кладбище». Об этом сообщает комитет по транспорту города. Новый остановочный пункт расположен на Мамадышском тракте и призван улучшить транспортную доступность для жителей и гостей города.

Напомним, сезонные садоводческие маршруты в Казани продолжат работу до 1 ноября. Помимо автобуса №109с, жители смогут воспользоваться следующими сезонными маршрутами:

№39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станция Дербышки»;

№41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;

№92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»;

№101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»;

№111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

В связи с проведением матча чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» 23 августа в Казани будет частично ограничено движение транспорта.

Рената Валеева