В Казани ограничат движение транспорта из-за матча «Рубин» — «Спартак»

Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением матча чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» 23 августа в Казани будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00 на следующих участках дорог:

ул. Чистопольская, на участке от ул. Абдуллы Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. Абдуллы Бичурина (за исключением съезда на ул. Ф.Амирхана в направлении ул. С.Хакима);

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Ф.Амирхана до ул. Чистопольской (в обоих направлениях);

пр. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);

ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов;

ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;

по дублеру ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведение международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

Так, с 16:00 до 00:00 с 21 по 26 августа ограничения введут на следующих участках дороги:

ул. Чистопольская, на участке от кольцевой развязки у Дворца водных видов спорта до съезда на пр. Ямашева (в направлении улицы Гаврилова);

пр. Ямашева, на участке от пересечения с улицей Адоратского до пересечения с улицей Троицкий лес;

по круговому движению вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена».

Рената Валеева