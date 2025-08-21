Бастрыкин поручил проверить информацию об угрозах жительнице Зеленодольска

На протяжении 2,5 лет она подвергается преследованию со стороны знакомого, который угрожает ей и ее 5-летнему сыну, а также портит имущество

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Татарстану Марату Дулкарнаеву представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки информации об угрозах в адрес жительницы Зеленодольска. Об этом сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что, по данным СМИ, жительница Зеленодольска на протяжении 2,5 лет подвергается преследованию со стороны знакомого, который угрожает ей и ее 5-летнему сыну, а также портит имущество.

В сообщениях СМИ также отмечается бездействие правоохранительных органов на неоднократные обращения женщины.

Ранее Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки в связи с обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении мужчины-инвалида в городе Заинске.



Рената Валеева