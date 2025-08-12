Бастрыкин поручил проверить медобеспечение инвалида в Заинске

С мая текущего года ему не предоставляется жизненно необходимый лекарственный препарат

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки в связи с обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении мужчины-инвалида в городе Заинске. Об этом пишет пресс-служба.

Обращение поступило в комментарии в аккаунте приемной председателя СКР во «ВКонтакте». В нем сообщается о нарушении прав мужчины-инвалида из Заинска на качественное медицинское обеспечение. Заявитель утверждает, что с мая текущего года ему не предоставляется жизненно необходимый лекарственный препарат, а приобретать его за свой счет у него нет финансовой возможности. Обращения в компетентные органы не принесли результатов.



Рената Валеева