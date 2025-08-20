Рахимов: Не должно быть эйфории от четвертого места «Рубина» в РПЛ

Тренер считает, что команда действует на пределе своих возможностей

Фото: Артем Дергунов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что в отношении его команды не должно быть завышенных ожиданий. По его словам, руководству не стоит пребывать в эйфории от нынешнего четвертого места в Российской премьер-лиге (РПЛ).

— Не знаю, понимают ли это в руководстве, но я знаю, что не должно быть эйфории. Мы действуем на определенном пределе: не имеем возможности для большой ротации, вариативности. Никого не должно вводить в заблуждение наше нахождение в топ-5, — передает слова Рахимова корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. В пяти стартовых матчах чемпионата команда Рахимова набрала десять очков. От лидера первенства московского «Локомотива» казанцев отделяет три балла.



Следующий матч «Рубин» проведет 23 августа в Казани со «Спартаком» в 14.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин