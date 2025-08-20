Загрязнение Средиземного моря в районе Аланьи достигло опасных уровней

Фото: Рената Валеева

Загрязнение Средиземного моря в районе Аланьи достигло опасных уровней, угрожая местной флоре и фауне. Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган предупредил, что контакт с загрязненной водой может вызвать у людей рвоту, тошноту и лихорадку, пишет ТАСС.

По словам Догана, экологический дисбаланс в этом регионе вызван не только наплывом туристов, но и сбросом отходов сельского хозяйства. Кроме того, климатические изменения способствуют росту опасных микроорганизмов в воде.

— Морской экосистеме также угрожают пластиковые отходы с пляжей и лодок, — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что одних инженерных решений недостаточно для решения проблемы.

— Туризм и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если меры не будут приняты сейчас, в следующем году может быть слишком поздно, — отметил Доган.

Экологи призывают к улучшению систем управления отходами, созданию совместных инспекций для контроля за туристической и сельскохозяйственной деятельностью, а также к повышению экологической сознательности среди жителей провинции Анталья, куда входит Аланья.

Напомним, что в II квартале 2025 года россияне совершили 2 млн поездок в Турцию.



Анастасия Фартыгина