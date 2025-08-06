В II квартале 2025 года россияне совершили 2 млн поездок в Турцию

Поток увеличился на 1,3 млн по сравнению с началом года, туризм остается главной целью визитов

В II квартале 2025 года граждане России пересекали границу с Турцией 1 956 084 раза, следует из данных пограничной службы ФСБ. Это на 47% больше, чем в I квартале (609 517 поездок), и на 77 тыс. больше, чем за аналогичный период в 2024 году (1 878 476). Рост связан в первую очередь с сезоном отпусков, на который традиционно приходится пик туризма.

Основной целью поездок во втором квартале стал туризм — 1 391 982 случая. Этот показатель почти в 4 раза выше, чем в первом квартале (337 302 поездки), и на 502 больше по сравнению с весной 2024 года. Второе место заняли частные визиты — 475 010 поездок, что на 260 тыс. больше, чем в начале года, но на 83 тыс. меньше, чем годом ранее.

Число деловых поездок составило 20 864, что почти на 80% больше, чем в I квартале 2025 года (11 685), но на 423 меньше, чем весной прошлого года. Рабочих визитов зафиксировано 9 610, что немного ниже и квартального, и годового значений. Поездок с целью учебы стало 2 214, а с целью обслуживания транспортных средств — 56 404, что на 5 тыс. меньше, чем в II квартале 2024 года.

Почти все россияне въезжали в Турцию авиаперелетами — 1 930 931 случай. Это на 340 тыс. больше, чем в I квартале 2025 года, и на 76 тыс. больше, чем годом ранее. По морю прибыли 25 153 человека, тогда как автомобильных, железнодорожных и пеших пересечений границы не фиксировалось.

Артем Гафаров