Техосмотр автомобилей в России может подорожать с 2026 года

Кроме повышения цен, планируется ввести пошлину в размере 500 рублей за передачу данных о пройденном техосмотре в базу данных МВД

Фото: Максим Платонов

С 2026 года минимальная цена технического осмотра легкового автомобиля вырастет с 913 до 1,3 тыс. рублей. Эти изменения будут внесены в методику Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и затронут около 6 млн автовладельцев.

Кроме повышения цен, планируется ввести пошлину в размере 500 рублей за передачу данных о пройденном техосмотре в базу данных МВД. Вопрос о том, кто будет оплачивать эту пошлину — операторы или автовладельцы — сейчас обсуждается с МВД и Минфин.

Каждый год регионы устанавливают тарифы на техосмотр, основываясь на методике ФАС и собирая данные от местных операторов. Если в регионе не хватает кворума, тарифы индексируются самостоятельно с учетом инфляции и минимально допустимого лимита.

Напомним, что таксистов предложили обязать проходить медтехосмотр под камеру. Эксперты считают, это может привести к коллапсу в сфере легального такси и росту цен.

Анастасия Фартыгина