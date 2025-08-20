Заместителя главного инженера нижнекамского филиала «Татэнерго» оштрафовали на 10 тыс. за нарушение закона

По данным Госжилинспекции, из-за грубых нарушений со стороны организации жители многоквартирных домов остались без горячей воды почти на три месяца

Фото: Максим Платонов

Жители двух многоквартирных домов в Нижнекамске уже несколько месяцев остаются без горячей воды. Проблема коснулась жильцов домов №78г и №2 по проспекту Химиков. Об этом сообщается в телеграм-канале Жилинспекции Татарстана.

Первоначально отключение горячей воды было запланировано с 12 по 25 мая в связи с проведением проверки труб и систем отопления и горячего водоснабжения под давлением. Однако, по сообщению ГЖИ, ситуация вышла из-под контроля: сроки восстановления водоснабжения неоднократно продлевались без официального согласования с исполкомом города. В результате в доме №78г горячая вода появилась только 31 июля, а в доме №2 проблема сохраняется до сих пор.

При плановых летних ремонтах горячую воду могут отключать не более чем на 14 дней, а если нужно дольше — требуется разрешение местных властей.

В связи с грубым нарушением сроков подачи горячей воды заместителя главного инженера внутриквартальных сетей нижнекамского филиала АО «Татэнерго» оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Ранее стала известна причина отключения горячего водоснабжения в трех районах Казани. Жители Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов временно остались без горячей воды в связи с проведением плановых работ по подготовке к отопительному сезону.

Наталья Жирнова