В Казани объяснили отключение горячей воды в трех районах

Подачу горячей воды в остальные районы, попавшие под отключение, планируется возобновить к четвергу

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Жители Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов Казани временно остались без горячей воды в связи с проведением плановых работ по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отключение затронуло около 400 многоквартирных домов, 23 частных дома и несколько социальных объектов. В условиях дождливой погоды и прогнозируемого ночного похолодания до +13 градусов отсутствие горячей воды доставляет неудобства жителям.

— Утром проснулась с ребенком, вода холодная пошла, очень некомфортно с маленьким ребенком, — поделилась одна из опрошенных жительниц Казани.

Несмотря на это, большинство жителей относятся к временным неудобствам с пониманием. «Конечно, за зиму они, вполне возможно, ломаются, и за лето есть возможность отремонтировать», — отмечают горожане.

В Комитете ЖКХ подчеркнули, что временное отключение горячей воды необходимо для проверки качества труб и является такой же важной процедурой, как и регулярное техобслуживание автомобилей.

— Завершается процедура опрессовки многоквартирных домов. Она из себя представляет промывку, проверку на прочность и герметичность системы, — пояснил зампредседателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Ринат Закиров.

Помимо отключения горячей воды, сегодня было полностью прекращено водоснабжение в нескольких домах Кировского района из-за наладки сетей водоснабжения одного из домов по улице Урицкого. Водоснабжение будет восстановлено уже завтра.

Подачу горячей воды в остальные районы, попавшие под отключение, планируется возобновить к четвергу. Городские власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заверяют, что все работы проводятся для обеспечения стабильного теплоснабжения в зимний период.

Рената Валеева