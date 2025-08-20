С начала года в Татарстане выявлено 58 нарушений правил перевозки животных

В Татарстане сотрудники Управления ветеринарии совместно с Россельхознадзором и МВД ежедневно контролируют передвижение сельскохозяйственных животных и птицы, а также продукции животного происхождения. Эта мера направлена на предотвращение несанкционированной перевозки без необходимых ветеринарных документов, сообщила ветеринарная служба республики.

Специалисты дежурят на стационарных постах полиции «Малиновка» и «Тула-1», а также участвуют в патрулировании с мобильными группами. Если будут обнаружены нарушения, материалы передаются в Россельхознадзор для дальнейшего рассмотрения.

За 2025 год проверили около 3 тысяч транспортных средств и выявили 58 случаев нарушения ветеринарного законодательства.

В связи с этим власти призывают граждан и предпринимателей соблюдать законы России, перемещая животных и продукцию только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

Также рекомендуют не покупать животных у лиц, которые не могут предоставить подтверждающие справки, и избегать приобретения немаркированных животных, не зарегистрированных в системе «ВетИС».

Анастасия Фартыгина