Банк России опубликовал курс валют на четверг, 21 августа

17:14, 20.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 21 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,24 рубля, а евро — на 0,08 рубля, юань — на 0,03 рубля,

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,1 рубля;
  • евро — 93,48 рубля;
  • юань — 11,15 рубля.
Анастасия Фартыгина

