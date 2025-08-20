Банк России опубликовал курс валют на четверг, 21 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 21 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,24 рубля, а евро — на 0,08 рубля, юань — на 0,03 рубля,
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,1 рубля;
- евро — 93,48 рубля;
- юань — 11,15 рубля.
