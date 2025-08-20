Бизнесмен наказан УФАС за недобросовестную конкуренцию при продаже билетов на «Рубин»
Ведомство установило, что предприниматель создал интернет-ресурс, имитирующий официальный сайт казанского клуба
Татарстанское УФАС России выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю из Краснодара за недобросовестную конкуренцию при продаже билетов на матчи футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомство установило, что предприниматель создал интернет-ресурс, имитирующий официальный сайт казанского клуба. Через этот ресурс он предлагал билеты на домашние матчи «Рубина».
При этом, как сообщает Татарстанское УФАС, у предпринимателя не было ни прав на продажу билетов, ни статуса партнера, ни договора с ФК «Рубин».
По мнению ведомства, создание ложного впечатления о том, что ресурс принадлежит казанскому клубу, могло повлиять на доверие болельщиков и репутацию «Рубина».
Ранее татарстанское УФАС выявило нарушение в торгах, организованных казанской филармонией.
