В Лондоне тысячи книг оказались на улице после очистки здания библиотеки

Жители района Кройдон спасли часть книг, выброшенных при очистке библиотеки Broad Green

В южном Лондоне десятки ящиков с книгами оказались на улице у здания бывшей библиотеки Broad Green в Кройдоне. Книги выбросили подрядчики, которых наняли для очистки помещения после нескольких месяцев незаконного захвата здания сквоттерами. Местные жители заметили выброшенные издания и начали забирать их. Волонтеры собрали часть книг и сохранили их. Многие оказались повреждены и уже не пригодны для использования.

По данным властей, библиотека не закрывалась, но здание долго находилось в запустении из-за незаконного проживания посторонних. Муниципалитет через суд добивался их выселения, а после жалоб на антиобщественное поведение вынес уведомление о закрытии, что позволило вернуть контроль над помещением. После этого подрядчики начали генеральную уборку. Именно тогда книги оказались на улице. Часть из них была испорчена. Муниципалитет не сообщил, какая компания занималась уборкой.

Эта ситуация вызвала сильное недовольство жителей района, так как книги были выброшены, как мусор. Они считают, что подрядчики нарушили порядок работы и не проявили должного внимания к сохранности имущества. Власти заявили, что помещение готовят к открытию нового общественного центра. Им займется Asian Resource Centre of Croydon, организация, которая работает с местными жителями и оказывает социальную и консультационную поддержку. Пространство должно открыться в середине сентября. Представители центра подчеркнули, что они не имели отношения к выбросу книг. По их словам, когда они пришли, основная часть литературы уже была разобрана прохожими. Сотрудники центра успели спасти лишь малую часть изданий и планируют сохранить их для местного сообщества.

