Пригородный поезд Ульяновск — Казань перевез с начала года более 36 тысяч пассажиров

13:24, 20.08.2025

Поезд курсирует пять дней в неделю

Фото: Артем Дергунов

С начала 2025 года пригородным поездом, курсирующим по маршруту Ульяновск — Казань, воспользовались более чем 36 тыс. пассажиров.

Поезд ходит пять дней в неделю, делая остановки на 20 станциях, расположенных в Ульяновской области и Татарстане.

Расписание движения:

  • отправление из Ульяновска: 07.55 (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье);
  • отправление из Казани: 14.19 (вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Принято решение об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ижевск — Казань.

Рената Валеева

Общество Татарстан

