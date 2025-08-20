Пригородный поезд Ульяновск — Казань перевез с начала года более 36 тысяч пассажиров

Поезд курсирует пять дней в неделю

Фото: Артем Дергунов

С начала 2025 года пригородным поездом, курсирующим по маршруту Ульяновск — Казань, воспользовались более чем 36 тыс. пассажиров.

Поезд ходит пять дней в неделю, делая остановки на 20 станциях, расположенных в Ульяновской области и Татарстане.

Расписание движения:

отправление из Ульяновска: 07.55 (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье);

отправление из Казани: 14.19 (вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Принято решение об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ижевск — Казань.

Рената Валеева