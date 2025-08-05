В пригородных поездах Казань — Ижевск увеличили количество вагонов

Составность вечернего пригородного поезда Казань — Ижевск увеличена до семи вагонов и будет действовать ежедневно, за исключением среды

Принято решение об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ижевск — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

В частности, составность вечернего пригородного поезда № 6926/6936 Казань — Ижевск увеличена до семи вагонов и будет действовать ежедневно, за исключением среды.

Аналогичное увеличение коснулось и утреннего поезда № 6933/6923, следующего из Ижевска в Казань. Он также будет курсировать в семивагонном исполнении ежедневно, кроме четверга.

С 1 августа в пригородных поездах №6751/6753 Казань — Ульяновск и №6749 Казань — Бурундуки введена новая остановка на станции Студенцы.



Рената Валеева