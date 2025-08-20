Минобороны заявило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР

Новогеоргиевка была освобождена усилиями Восточной группировки Вооруженных сил РФ

Фото: Мария Зверева

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, Новогеоргиевка была освобождена усилиями Восточной группировки Вооруженных сил РФ.

Подразделения Центральной группы, установив контроль над Сухецким и Панковкой в ДНР, продолжают продвижение вглубь украинской обороны, отметили в Минобороны.

16 августа сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Колодези ДНР и завершили освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области.

Рената Валеева