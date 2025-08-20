Минобороны заявило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР
Новогеоргиевка была освобождена усилиями Восточной группировки Вооруженных сил РФ
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, Новогеоргиевка была освобождена усилиями Восточной группировки Вооруженных сил РФ.
Подразделения Центральной группы, установив контроль над Сухецким и Панковкой в ДНР, продолжают продвижение вглубь украинской обороны, отметили в Минобороны.
16 августа сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Колодези ДНР и завершили освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».