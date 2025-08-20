Рустам Минниханов встретился с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным

На встрече обсуждались вопросы реализации республиканских и федеральных программ в сфере строительства и ЖКХ

Сегодня в Казани прошла рабочая встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Встреча состоялась в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», организатором которого является Минстрой РФ совместно с правительством республики. Об этом сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с реализацией республиканских и федеральных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание было уделено актуальным задачам в рамках национальных проектов, направленных на развитие региональной инфраструктуры.

Ожидается, что Ирек Файзуллин примет участие в пленарном заседании форума, где планируется обсуждение ключевых вопросов развития городской среды и совершенствования ЖКХ в российских регионах.

Ранее Рустам Минниханов обсудил с послом КНР в России укрепление сотрудничества с Китаем.

Наталья Жирнова