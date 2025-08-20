Google изменяет условия Google Play в ответ на давление ЕС

Google пересматривает программу «Внешние предложения» в Евросоюзе, снижая сборы и расширяя возможности для разработчиков

Google объявила об изменении правил работы Google Play в Европейском союзе после давления со стороны Еврокомиссии. В марте 2025 года регулятор заявил, что компания нарушает Закон о цифровых рынках, ограничивая разработчиков и продвигая собственные сервисы.

Еврокомиссия указала, что разработчики приложений сталкиваются с ограничениями при информировании пользователей о других способах оплаты. Кроме того, сбор за привлечение клиентов через Google Play был признан слишком высоким.

После консультаций с Еврокомиссией и участниками рынка Google заявила о корректировке программы External Offers. Компания снизит сборы и даст разработчикам больше возможностей при взаимодействии с пользователями в ЕС.

В то же время в Google отметили, что изменения могут привести к росту риска вредоносного контента и ухудшению пользовательского опыта.

Ранее Google уже была оштрафована в Евросоюзе на сумму более 8 млрд евро за антимонопольные нарушения. Теперь компании грозят новые санкции — штраф до 10% от глобальной годовой выручки в случае признания нарушения DMA.

