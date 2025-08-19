СМИ: Путин хочет встретиться с Зеленским без посредников

Команда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа, уже занимается организацией этой встречи

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Президент России Владимир Путин выразил желание провести встречу один на один с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из разговора Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

Команда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа, уже занимается организацией этой встречи. Путин отметил, что Трампу «необязательно приезжать» на переговоры с Зеленским. Трамп ранее также подчеркивал, что не собирается участвовать в этой встрече.

— Я думал, что позволю им встретиться, они не были лучшими друзьями, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин предложил провести встречу в Москве, но Зеленский сразу отклонил этот вариант.

Анастасия Фартыгина