СМИ: Путин хочет встретиться с Зеленским без посредников
Команда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа, уже занимается организацией этой встречи
Президент России Владимир Путин выразил желание провести встречу один на один с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из разговора Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на Politico.
Команда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа, уже занимается организацией этой встречи. Путин отметил, что Трампу «необязательно приезжать» на переговоры с Зеленским. Трамп ранее также подчеркивал, что не собирается участвовать в этой встрече.
— Я думал, что позволю им встретиться, они не были лучшими друзьями, — добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин предложил провести встречу в Москве, но Зеленский сразу отклонил этот вариант.
