СМИ: Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Зеленский, по данным AFP, отказался от этой встречи

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники. По информации агентства, Путин озвучил это предложение во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Зеленский, по данным AFP, отказался от этой встречи. Москва пока не подтвердила данную информацию. Разговор между Трампом и Путиным состоялся во время визита американского президента в Вашингтон, где он встречался с главами ЕС и Зеленским.

Ранее Путин выражал готовность встретиться с Зеленским, но подчеркивал, что для этого необходимо создать «определенные условия», которые еще не достигнуты.

Трамп также сообщил о начале подготовки к переговорам между Россией и Украиной, планируя организовать трехстороннюю встречу со своим участием. Он надеется, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа. Европейские лидеры высказывают разные мнения о сроках возможной встречи: канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что она может пройти в ближайшие две недели, а президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что переговоры состоятся «в ближайшие дни».

Накануне президент США заявил, что возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО невозможно. Он подчеркнул, что, пока он остается на посту президента, американских войск на Украине не будет.

Анастасия Фартыгина