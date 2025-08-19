Мошенники начали обманывать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения

По информации МВД, мошенник сообщает пенсионеру, что для обновления телевизионной сетки ему необходимо назвать код, полученный в смс

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества, нацеленной на пенсионеров. Злоумышленники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников, которые якобы занимаются заменой цифрового телевидения, пишет РИА «Новости».

По информации МВД, мошенник сообщает пожилому человеку, что для обновления телевизионной сетки ему необходимо назвать код, полученный в смс. После этого с жертвой связывается человек, представляющийся специалистом Роскомнадзора. Он утверждает, что его аккаунт на «Госуслугах» был взломан и на него оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами.

— Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся, — отмечают в МВД. Затем злоумышленники просят перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле принадлежат самим мошенникам.

К сожалению, уже есть пострадавшие. 73-летняя пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам более 1,1 млн рублей. МВД призывает граждан быть внимательными и не доверять подобным звонкам.

Напомним, что депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов предложили создать единый бесплатный короткий номер для сообщений о телефонном мошенничестве



