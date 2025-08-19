Ученые прогнозируют умеренные магнитные бури на ближайшие сутки

Специалисты отметили, что ранее была зафиксирована низкая вспышечная активность Солнца, однако сейчас наблюдается ее рост

Фото: Динар Фатыхов

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в течение следующих суток на Земле ожидаются умеренные магнитные бури. Они продлятся от одного до двух дней, пишет РИА «Новости».

Специалисты отметили, что ранее была зафиксирована низкая вспышечная активность Солнца, однако сейчас наблюдается ее рост.

— Прогноз на умеренную мощность ожидающихся бурь сохраняется, равно как сохраняется в силе ранее заявленная продолжительность в 1—2 суток, — говорится в сообщении лаборатории в «Телеграме».

Также ученые обратили внимание на увеличение скорости солнечного ветра и других параметров межпланетной среды, вызванное влиянием корональной дыры на нашу планету.

Напомним, что серия солнечных вспышек класса М продолжается. Утром в пятницу на Солнце зафиксировано очередное такое событие.



Анастасия Фартыгина