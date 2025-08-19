Ушла из жизни заслуженный врач Татарстана Любовь Никольская

Начав карьеру в ДРКБ, она стала замминистра здравоохранения Татарстана, а позже — сотрудником Минздрава РФ

В Татарстане ушла из жизни Любовь Никольская — заслуженный врач республики и почетный ветеран здравоохранения. Она занимала пост заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан с 1995 по 2003 год. Об этом сообщили на сайте Минздрава РТ.

Значительную часть своей профессиональной карьеры Никольская посвятила работе в Детской республиканской клинической больнице, где курировала медицинское обслуживание одного из сельских районов республики и внедрила систему стационарной помощи населению. Под ее руководством был организован процесс интенсивной терапии для детей на всех этапах лечения.

В 1995 году она заняла пост заместителя министра здравоохранения РТ. На этой должности Любовь Никольская способствовала развитию неонатологии в районах республики, техническому переоснащению медучреждений и организации транспортировки новорожденных в республиканские центры.

В 2003 году профессиональная карьера Л.А. Никольской получила новое развитие — она была приглашена для работы в Министерство здравоохранения РФ.

— Коллеги характеризовали Любовь Александровну как врача от Бога, теплого, исключительного человека, — сказано на сайте Минздрава РТ.

Наталья Жирнова