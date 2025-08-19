Трамп: Крым не вернется Украине, и НАТО не примет Киев

Он также сообщил, что европейские лидеры на недавней встрече в Белом доме выразили понимание необходимости территориальных уступок со стороны Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО невозможно. Он подчеркнул, что, пока он остается на посту президента, американских войск на Украине не будет.

Трамп отметил, что Россия является «могущественной военной державой» и это следует принимать во внимание. Он также сообщил, что европейские лидеры на недавней встрече в Белом доме выразили понимание необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон допустил переговоры Путина и Зеленского в Швейцарии.



Анастасия Фартыгина