Макрон допустил переговоры Путина и Зеленского в Швейцарии

Французский лидер также допустил возможность проведения прямых переговоров между президентами России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достигнутой договоренности о проведении многосторонней встречи по урегулированию украинского конфликта с участием европейской стороны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1 после состоявшейся в Вашингтоне встречи с участием европейских лидеров, глав НАТО и Еврокомиссии с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, в рамках усилий по урегулированию конфликта планируется провести серию встреч:

— Мы решили провести двустороннюю встречу двух президентов, затем трехстороннюю встречу, а потом многостороннюю встречу, где европейцы должны быть за столом переговоров.

Французский лидер также допустил возможность проведения прямых переговоров между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на европейской территории.

— Это больше чем гипотеза, это коллективная воля, — подчеркнул Макрон.

Он уточнил, что такая встреча может состояться в нейтральной стране. «Возможно, в Швейцарии. Я выступаю за Женеву», — заявил президент Франции, добавив, что альтернативным вариантом может быть Стамбул, где ранее уже проходили двусторонние переговоры.

Ранее Трамп выражал надежду на проведение трехсторонних переговоров, которые, по его мнению, позволят достичь окончательного урегулирования украинского кризиса.

Рената Валеева