ПФО импортирует в Китай каучук и пластмассу

А экспортирует авто и одежду

Фото: Дмитрий Зайцев

Между Приволжским федеральным округом и различными провинциями Китая заключено около 60 соглашений. Об этом заявил Цинь Сунмао, консул генконсульства Китая в Казани, на полях форума «РОСТКИ».

Со слов господина консула, из макрорегиона основными категориями импортируемых товаров в Китайскую Народную Республику стали каучук, пластмассы, химическая и сельскохозяйственная продукция. При этом топовыми категориями на экспорт являются автомобили, изделия легкой промышленности и товары потребительского рынка.

Как отметил Цинь Сунмао, точки роста в сотрудничестве он видит в экспорте/импорте базового промышленного сырья, высокотехнологического оборудования и систем автоматизации.

Ранее на III Международном форуме РОСТКИ высший топ-менеджмент 19 крупнейших компаний КНР собрался для встречи с Рустамом Миннихановым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с Татарстаном.

Дмитрий Зайцев