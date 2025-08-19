Контрольные работы в российских школах ограничат до 10% учебного времени
Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
С 1 сентября 2025 года контрольные работы в российских школах будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.
— Контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету, — написала она.
Помимо этого, Львова-Белова сообщила о других изменениях, вступающих в силу с нового учебного года, включая введение в пилотном режиме оценок за поведение в некоторых школах, исключение из расписания обществознания и включение нового учебного курса «История нашего края» для 5—7-х классов.
