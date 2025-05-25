Обществознание исключат из программы шестых — девятых классов

Изменения будут происходить поэтапно в течение двух лет

. Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы шестых — седьмых классов. Изучение этого предмета продолжится только в восьмом одиннадцатом классах, рассказали РИА «Новости» в Минпросвещения России.

— С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых — одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятых — одиннадцатых классов, — отметили в министерстве.

Уточняется, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как считает директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.

— Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин, — отметила эксперт.

Елизавета Пуншева