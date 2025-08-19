Нижегородская область планирует открыть прямые рейсы в Китай

Также власти надеются на появление совместных образовательных учреждений

Фото: Мария Зверева

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин рассказал, на какие совместные с Китаем проекты рассчитывает региональное правительство.

По словам Старостина на форуме «РОСТКИ», власти надеются на появление прямого авиасообщения Нижегородской области с Китаем, а также появление совместных образовательных учреждений.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день регион активно сотрудничает с Китаем и это сотрудничество постоянно наполняется новыми планами. В частности, зампред правительства сообщил о достигнутых договоренностях и их реализации на практике в образовательных учреждениях региона. Также он упомянул о проектах в сельском хозяйстве, например в Вознесенском районе, где активно присутствуют китайские инвесторы.

Рената Валеева