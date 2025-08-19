Почти все бюджетные места в российских вузах заполнены по итогам основного приема

Наиболее востребованными направлениями в этом году стали специальности инженерно-технического, педагогического и медицинского профилей

В российских вузах в рамках приемной кампании 2025 года было выделено почти 442 тыс. бюджетных мест, из которых 98,5% уже заполнены. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет «Интерфакс».

— По итогам основного приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест. Всего в этом году было выделено 441 988 мест, и более 435 тысяч сразу же (абитуриенты) были зачислены на них, — заявил Фальков.

Министр отметил, что наиболее востребованными направлениями подготовки в этом году стали специальности инженерно-технического, педагогического и медицинского профилей.

