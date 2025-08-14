Вузы Татарстана зафиксировали рост числа китайских студентов

Основной причиной роста является развитие программ двойных дипломов, признаваемых в России и Китае

Фото: Максим Платонов

Число китайских студентов, обучающихся в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), за последние пять лет выросло почти в три раза. Аналогичная тенденция наблюдается и в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ). Об этом пишет пресс-служба форума «РОСТКИ».

Основной причиной роста является развитие программ двойных дипломов, признаваемых в России и Китае.

Ключевые факты:

КНИТУ-КАИ: в 2024/2025 учебном году в КНИТУ-КАИ обучалось более 50 студентов из Китая. Реализуется семь образовательных направлений по программе двойных дипломов. 25 китайских студентов обучались в 2023—2024 учебном году по программе «ЛинъЮнь» («Устремленные ввысь») совместно с Северо-Западным политехническим университетом. С Нанкинским университетом аэронавтики и астронавтики (НУАА) ведется подготовка бакалавров по программе «Вертолетостроение», студенты которой начнут обучение в Казани в 2024 году.

КНИТУ-КХТИ: предлагает четыре программы двойных дипломов совместно с Пекинским университетом химической технологии (ПУХТ). 14 студентов КНИТУ-КХТИ проходили обучение в ПУХТ в 2023 году, в 2024 году планировалось направить 15 студентов.

КФУ: более 2 000 студентов из Китая обучаются в Казанском федеральном университете (КФУ), 140 из них — за счет федерального бюджета. Более 1 000 студентов изучают китайский язык. Действуют программы академического обмена. В 2024 году 22 студента из Китая прибыли в КФУ в рамках проекта «Летний университет», 38 студентов КФУ отправились на обучение в вузы Китая. Четыре студента Китайского нефтяного университета (Восточный Китай) проходят обучение по программе двойного диплома в КФУ по направлению «Геология».

КГЭУ разрабатывает совместную образовательную программу в области мехатронных технологий с китайскими вузами. В Университете Иннополис планируется создание программы по ИТ-специальностям. Программа также представлена в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова (КИУ). КГЭУ сотрудничает с университетом Линьи, политехническим институтом Линьи и Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций. КФУ реализует более 60 партнерских соглашений с вузами и организациями из 22 провинций Китая.

Рената Валеева