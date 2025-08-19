Нижнекамец предстанет перед судом за незаконную прослушку и шантаж бывшей девушки

Мужчина, не имея лицензии, приобрел через интернет прослушивающее устройство и тайно установил его в квартире бывшей девушки

Фото: Сергей Афанасьев

Житель Нижнекамска обвиняется в незаконном приобретении специальных технических средств, несанкционированном доступе к личной информации и вымогательстве сексуального характера в отношении своей бывшей подруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, зимой 2025 года мужчина, не имея лицензии, приобрел через интернет прослушивающее устройство и тайно установил его в квартире бывшей девушки. Затем он незаконно получил доступ к данным, хранящимся в памяти ее мобильного телефона, онлайн-хранилищах и электронной почте, изменив учетные записи.

Кроме того, обвиняемый, угрожая распространением видеозаписей личного характера, требовал от женщины вступить с ним в половую связь.

Ранее СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Казани, обвиняемого в незаконном распространении сведений о частной жизни.



Рената Валеева