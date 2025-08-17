Казанца будут судить за незаконное распространение личных данных бывшей подруги

СУ СКР по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Казани

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Казани, обвиняемого в незаконном распространении сведений о частной жизни.

— По версии следствия, в 2025 году 37-летний обвиняемый неоднократно размещал в сети интернет на ресурсе с информацией о фирме своей бывшей подруги ее фотографию, составляющую личную тайну женщины. При этом согласия на размещение фотографии потерпевшая не давала, — сказано в сообщении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева