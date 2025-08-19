Игорь Левитин: Китай станет важным партнером в реализации Национальной транспортной цифровой платформы

Фото: Дмитрий Зайцев

Китай станет важным партнером в реализации Национальной транспортной цифровой платформы. Об этом заявил советник президента России, представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на сессии «Россия — Китай: логистическая связанность как основа устойчивого партнерства» форума «РОСТКИ».



— Будущее транспортной логистики — цифровое. Сегодня приходится заполнять 136 различных бумажных документов на перевозку одного груза, а необходимо сократить этот перечень до 18 позиций. Уже создается Национальная транспортная цифровая платформа по распоряжению президента России Владимира Владимировича Путина. При создании платформы будем учитывать успешный китайский опыт организации цифровой логистики. Несмотря на активность бизнеса, именно тесное сотрудничество между правительством и бизнесом позволит создать эффективную систему управления транспортом. Китай, полагаю, станет важным партнером в реализации этого проекта, — заявил он.

Напомним, платформа создается в постановления правительства РФ от 3 июля 2024 года «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов».

Дмитрий Зайцев