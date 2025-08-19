Израиль назначит нового посла в Россию
Им может стать Одеда Йосеф
Комиссия по назначениям глав диппредставительств Министерства иностранных дел Израиля приняла решение назначить Одеда Йосефа, заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД, послом Израиля в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
— Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации, — говорится в официальном заявлении.
В пресс-службе также уточнили, что «назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства».
13 августа Максим Викторович Владимиров назначен генеральным консулом России в Дубае.
