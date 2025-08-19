Израиль назначит нового посла в Россию

Им может стать Одеда Йосеф

Фото: Реальное время

Комиссия по назначениям глав диппредставительств Министерства иностранных дел Израиля приняла решение назначить Одеда Йосефа, заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД, послом Израиля в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

— Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации, — говорится в официальном заявлении.

В пресс-службе также уточнили, что «назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства».

Рената Валеева